إلغاء معرض طوكيو للسيارات هذا العام بسبب كورونا

أعلن رئيس اتحاد مصنعي السيارات في اليابان اليوم الخميس إلغاء معرض طوكيو للسيارات هذا العام بسبب الجائحة العالمية.

وأضاف أكيو تويودا أن الاتحاد استشعر أنه سيكون من الصعب إتاحة بيئة آمنة مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويتولى الاتحاد تنظيم المعرض، الذي عادة ما يقام في الفترة من أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر.