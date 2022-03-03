إليك أربع طرق يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تداول العملات الرقمية

يُعرف سوق العملات الرقمية بتقلباته الكبيرة. وفي حين أن هذا التقلب الشديد يزيد من مخاطر تداول العملات الرقمية، فإنه يجعله أيضًا أكثر ربحية من أي نوع آخر من الاستثمار.

نظرًا لأن التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية - وهي البلوك تشين يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة التعلم الآلي، فقد يولد الذكاء الاصطناعي دخلاً عاليًا بعدة طرق عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.

يمكن أن يؤدي الاستثمار في العملات الرقمية إلى تحقيق دخل جيد إذا تم القيام به بشكل صحيح، ولكن لا تزال هناك مخاطر. لتقليل هذا الخطر، ضع في اعتبارك أنه إذا لم تخصص الوقت اللازم للتعرف على قطاع الرقمية، فإنك تخاطر بخسارة أموالك. ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الوقت الكافي للحصول على النطاق الكامل للمعلومات، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتهم.

نظرًا لأن تداول العملات الرقمية يعتبر مرهقًا - خاصة بالنسبة للمتداولين الجدد - ، فإنه يمكن أن يجعل المتداولين أكثر عرضة للتداول العاطفي. أما الذكاء الاصطناعي فإنه يجمع البيانات من أماكن متعددة، ويمكنه معالجة وتحليل كل عوامل السوق هذه للتوصل إلى قرارات تداول منطقية بدلاً من العواطف.

من الجدير بالذكر أنه بحلول عام 2028، يقدر أن قطاع الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم قد ينمو إلى 360.36 مليار دولار.

بدون أي مزيد من المقدمات، إليك 4 طرق يمكن أن يساعدك بها الذكاء الاصطناعي في كسب المال في العملات الرقمية، مما يخفف عنك عبء الاضطرار إلى مواكبة الأسواق شخصيًا!

1.تحليل السوق

يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تحليل يركز على سوق العملات الرقمية مما يؤدي إلى تنبؤات دقيقة تساعدك على التوصل إلى خيارات تداول بناءً على البيانات بدلاً من المشاعر والتخمينات. هذا بالطبع لا يزال يتطلب منك بعض العلم، حيث يجب أن تعرف كيفية تعيين معايير السوق حتى تتمكن من جني المكافأة على المدى الطويل.



2. تحليل معنويات السوق

تحليل المشاعر هو تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) وكذلك معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفحص مشاعر الناس أو أفكارهم حول قضية معينة. عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملة الرقمية، يمكن أن يشير الموقف العام الجيد تجاه العملة الرقمية إلى اقتراب حدود زيادات في الأسعار، في حين أن الشعور العام السلبي يمكن أن يتوقع انخفاض الأسعار.

تجمع روبوتات الذكاء الاصطناعي الأخبار والمدونات والمقالات والمنتديات واعلانات منصات التداول ومنشورات الوسائط الاجتماعية وحتى التعليقات عليها. ثم يعالج البيانات ويحللها لمعرفة ما إذا كانت سلبية أو محايدة أو إيجابية، وبالتالي تضع تفسير للاتجاه التالي للأسواق.

3. تحليل المشروع

كما أثبتنا أن دوافع التصرف تحت تأثير القطيع هو المسؤول عن أكثر من 90٪ من جميع أنشطة العملات الرقمية. طورت بعض روبوتات الذكاء الاصطناعي حاسبات عبر الإنترنت لمساعدة مستثمري العملات الرقمية في تقييم أرباح بعض المشاريع الرقمية وتوقعها، بالإضافة إلى الرسوم البيانية التي تمثل بوضوح مكاسب المتداول فيها.

4. تنفيذ التداولات عنك

تسمح بعض روبوتات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بأتمتة عملية التداول وتنفيذ تداولات عالية التردد. يتم تنفيذ أوامر السوق في المنصة التي تربطها معها. بواسطة هذه الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتم ترحيل الطلبات المحددة مسبقاً وفقًا لذلك. ثم ينفذ الروبوت أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بمجرد تنفيذ الأمر. يمكن أن يساعد هذا متداولي العملات الرقمية المبتدئين في كسب المال أو مضاعفة استثماراتهم دون الغوص في تحليل السوق كثيرًا.