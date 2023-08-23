البوابة - في عالم تعدين البيتكوين المتغير باستمرار، تعتبر أسعار الكهرباء أحد الأمور الحاسمة في تحديد ربحية العملية. لقد تطور تعدين البيتكوين من مهمة بسيطة تعتمد على أجهزة الحواسيب المكتبية إلى عملية معقدة تتطلب تقنية متخصصة. حيث ارتفع الطلب على الطاقة المطلوبة للتعدين مع ازدياد شهرة وشعبية البيتكوين. في الوقت الحالي، يتطلب تعدين بيتكوين واحد كمية كبيرة من الكهرباء. تغطي هذه المقالة أكثر الدول العربية اقتصاديةً لعمليات تعدين البيتكوين بالإضافة إلى استخدام الكهرباء المتعلق بالنشاط.

المتطلبات الكهربائية لتعدين البيتكوين

يتطلب تعدين بيتكوين واحد كمية كبيرة من الطاقة. لتعدين بيتكوين واحد فقط، يحتاج المنقب الفردي إلى حوالي 266,000 كيلوواط ساعة (كيلوواط-ساعة) من الكهرباء. وهذا يعادل حوالي سبع سنوات من التعدين المستمر بمعدل استهلاك شهري يبلغ 143 كيلوواط ساعة. لوضع هذا في سياقه، في عام 2021، سيكون استهلاك الكهرباء الشهري لتعدين بيتكوين حوالي السدس من استهلاك أسرة أمريكية نموذجية.

أقل تكلفة متوسطة للمنقبين المنفردين توجد في منطقة آسيا، حيث تبلغ 20,635.62 دولار. هذه المنطقة هي الوحيدة حيث تجعل تكلفة الطاقة المنزلية لتعدين البيتكوين المنفرد مربحًا. ومع ذلك، تختلف تكاليف الكهرباء بشكل كبير عبر آسيا. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الطاقة فقط 266.20 دولار في لبنان، مقارنةً بـ 64,111.02 دولار في اليابان، وهو سعر أعلى بشكل ملحوظ.

إليك الدول العربية الأقل تكلفة لتعدين البيتكوين. المصدر: شترستوك

بالإضافة إلى سعر الكهرباء، تؤثر عدة عوامل، مثل معدل التجزئة لأجهزة التعدين وصعوبة التعدين في الشبكة، بشكل كبير على ربحية تعدين البيتكوين. تركز هذه المقالة على دراسة مصروفات الكهرباء المنزلية عالمياً، على الرغم من أن بعض المعدنين (المنقبين) يقررون الانضمام إلى مجموعات التعدين لزيادة فرص نجاحهم.

تطور تعدين البيتكوين واستخدام الكهرباء

في بداياته، كان تعدين البيتكوين بسيطًا جدًا واستخدم كمية قليلة من الكهرباء، وكان يتم بشكل أساسي باستخدام أجهزة الحواسيب المكتبية. ومع ذلك، مع ارتفاع شهرة البيتكوين ونمو الاهتمام العام، تطورت العملية لتصبح أكثر تعقيدًا. أصبحت الأجهزة المتخصصة، ولا سيما الدوائر المتكاملة ذات الاستخدامات التطبيقية (ASICs)، هي الأساس. للأسف، أدى استخدام هذه الأدوات المتطورة إلى زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، مما جعل التعدين بعيدًا عن الإمكانية المفتوحة التي كان عليها في البداية.

تكلفة تعدين 1 بيتكوين: تكاليف الكهرباء المنزلية

تبلغ تكلفة فاتورة الكهرباء المنزلية النموذجية لتعدين بيتكوين واحد حوالي 46,291.24 دولار. مقارنةً بالسعر اليومي المتوسط لبيتكوين واحد في يوليو 2023، والذي كان حوالي 30,090.18 دولار، يعتبر هذا السعر مرتفعًا بنسبة 35%. تختلف تكاليف استهلاك الكهرباء المنزلية بشكل كبير حسب المنطقة، حيث تبلغ تكلفة الكهرباء في أوروبا حوالي 85,767.84 دولار.

أقل تكلفة متوسطة للمنقبين المنفردين توجد في منطقة آسيا، حيث تبلغ 20,635.62 دولار. هذه المنطقة هي الوحيدة حيث تجعل تكلفة الكهرباء المنزلية منجم بيتكوين منفرد مربحًا. ومع ذلك، تختلف تكاليف الكهرباء بشكل كبير عبر آسيا. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الكهرباء فقط 266.20 دولار في لبنان، مقارنةً بـ 64,111.02 دولار في اليابان، وهو سعر أعلى بشكل ملحوظ.

تعدين بيتكوين منفردًا: أرباح في آسيا

فقط 65 دولة حول العالم تعتبر مربحة للتعدين منفردًا باستخدام أسعار الكهرباء المحلية فقط. خمس من هذه الدول موجودة في أوروبا، بينما تتواجد ثماني دول في الأمريكتين، خاصة في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. تظهر أفريقيا كمنطقة ملحوظة بـ 18 دولة. بينما تبرز آسيا كمساهم رئيسي حيث يمكن لـ 34 دولة دعم عمليات تعدين منفرد مربحة.

كهرباء رخيصة على الرغم من حظر العملات المشفرة

بالرغم من حظر بعض الدول لتعدين وتداول العملات المشفرة، تستمر بعض البلدان في توفير كهرباء رخيصة لمعدني البيتكوين. على سبيل الأهمية، تعتبر جميع الدول المانعة للبيتكوين تمامًا، باستثناء المغرب، مربحة للتعدين منفردًا. وهذا يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين تكاليف الطاقة وتنظيم العملات المشفرة.

أكثر وأقل الدول ربحية لتعدين البيتكوين

أفضل 10 دول حيث يكون تعدين البيتكوين أكثر ربحية بسبب تكاليف الكهرباء المنزلية المنخفضة تقع بشكل رئيسي في آسيا وأفريقيا:

1. لبنان ($266.02)

2. إيران ($532.04)

3. سوريا ($1330.10)

4. إثيوبيا ($1596.12)

5. السودان ($2128.17)

6. ليبيا ($2660.21)

7. قيرغيزستان ($2660.21)

8. أنغولا ($3724.29)

9. زيمبابوي ($3990.31)

10. بوتان ($4256.33)

بالمقابل، لا يوجد مربح من تعدين البيتكوين في 82 دولة، حيث تتراوح أعلى 10 دول مكلفة للتعدين بين أوروبا:

1. إيطاليا ($208,560.33)

2. النمسا ($184,352.44)

3. بلجيكا ($172,381.50)

4. الدنمارك ($166,795.06)

5. ألمانيا ($163,336.79)

6. أيرلندا ($159,612.50)

7. ليتوانيا ($152,163.92)

8. هولندا ($137,798.79)

9. المملكة المتحدة ($130,616.23)

10. جزر كايمان ($128,222.04)

زاد استخدام الطاقة لتعدين البيتكوين بشكل كبير، حيث تعتبر تكاليف الكهرباء عاملاً أساسياً في تحديد ربحيته. عالجت هذه المقالة كيفية مقارنة احتياجات الكهرباء لتعدين البيتكوين في مختلف البلدان على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين تكاليف الطاقة وقانونية العملات المشفرة وربحية التعدين من خلال تسليط الضوء على الدول الأكثر وأقل ربحية لتعدين بيتكوين منفردًا. سيحتاج المعدنون إلى التعامل مع هذه القضايا لضمان النجاح على المدى الطويل.