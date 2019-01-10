إليك بعض النصائح لقضاء عطلة عائلية بتكلفة أقل

من منا لا يرغب في قضاء عطلة ممتعة بصحبة العائلة دون انفاق الكثير من الأموال

من منا لا يرغب في قضاء عطلة ممتعة بصحبة العائلة دون انفاق الكثير من الأموال، إليك بعض النصائح التي ربما تساعدك في الحصول على عطلة ممتعة بميزانية أقل:

المرونة: إذا كنت ترغب في توفير الكثير من الأموال المخصصة لقضاء عطلة فيجب أن يكون هناك مرونة في اختيار الوجهة التي ستقضي بها العطلة، مثل أن تكون هذه الوجهة ليست بعيدة عن بلدك كي تصبح تكلفة تذكرة الطيران أقل. كذلك يمكن اختيار الدول التي تكون فيها عملتك المحلية أقوى من عملة البلد الآخر، فذلك سيمنحك الكثير من المال لتنفقه على الكثير من الخيارات المتاحة.

تجنب المواسم: يمكن توفير الكثير من الميزانية المخصصة لقضاء عطلة عائلية إذا قمت باختيار أوقات بعيدة عن مواسم العطلات. فعادة ما يكون فارق الأسعار فيما يتعلق بالطيران وحجوزات الفنادق وقيمة تأجير السيارات أقل بكثير إذا ابتعدت عن مواسم العطلات. وعادة ما يكون شهر مايو وبداية يونيو موعدا مناسبا للحصول على أسعار أقل بعيدا عن موسم الصيف.

تجارب الآخرين: يمكن التخطيط لعطلة مثالية من خلال قراءة أراء الآخرين حول الوجهة التي تنوي زيارتها، فهناك الآن مئات المواقع الإلكترونية التي تساعدك على الحصول على تعليقات المسافرين عن الأماكن التي قاموا بزيارتها وأهم المعالم السياحية وكذلك تجارب المطاعم والفنادق وغيرها من المعلومات المفيدة التي تحتاجها لجعل عطلتك أكثر متعة وراحة.

الحجز المبكر: يجب القيام بالتخطيط المسبق لمواعيد العطلة التي تنوي القيام بها، فكلما كان الحجز مبكرا كلما حصلت على تذاكر طيران وحجز فندقي أقل سعرا، ويعتبر الحجز قبل الرحلة بنحو ثلاثة أشهر فترة جيدة للحصول على تلك الأسعار.

(فوربس الشرق الأوسط)

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