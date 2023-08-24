إليك صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة الموافق عليها مؤخرًا

البوابة - صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة (ETFs) هي واحدة من أحدث الاتجاهات التي لفتت انتباه المستثمرين في مجال العملات المشفرة سواء كانوا ذوي خبرة أو مبتدئين، نظرًا لتطور عالم الاستثمار المستمر. توفر هذه الأدوات الاستثمارية للأفراد الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول واستراتيجيات الاستثمار بطريقة بسيطة ومتنوعة. تمت الموافقة مؤخرًا على عدد من صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة المثيرة للاهتمام وطرحها في السوق، حيث تقدم كل منها وجهة نظر مميزة حول عالم الاستثمار المتطور باستمرار. سنقوم باستعراض صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة الموافق عليها مؤخرًا بتفصيل في هذا المقال، بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها المحتملة.

صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة الموافق عليها: نظرة سريعة

المصدر: شاترستوك

إليك قائمة صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة الموافق عليها، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي يجب مراعاتها عند تحليل هذه الفرص الاستثمارية:

1. ARKW - صندوق ARK للإنترنت من الجيل القادم

- فئة الأصول: أسهم

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 1307.33

- عائد العام حتى الآن: 46.23%

- المتوسط اليومي: 351,883.0

- سعر الإغلاق السابق: 56.37

- التغيير على مدى يوم واحد: 2.66%

- التقييم العام: غير محدد

2. BITO - صندوق استراتيجية البيتكوين ProShares

- فئة الأصول: عملة

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 939.08

- عائد العام حتى الآن: 54.32%

- المتوسط اليومي: 8,797,150.0

- سعر الإغلاق السابق: 13.70

- التغيير على مدى يوم واحد: 3.09%

- التقييم العام: غير محدد

3. BITQ - صندوق الابتكار في صناعة العملات المشفرة من Bitwise

- فئة الأصول: أسهم

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 79.35

- عائد العام حتى الآن: 121.24%

- المتوسط اليومي: 124,609.0

- سعر الإغلاق السابق: 7.50

- التغيير على مدى يوم واحد: 5.49%

- التقييم العام: غير محدد

4. XBTF - صندوق استراتيجية البيتكوين من VanEck

- فئة الأصول: عملة

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 41.36

- عائد العام حتى الآن: 54.64%

- المتوسط اليومي: 16,661.0

- سعر الإغلاق السابق: 25.96

- التغيير على مدى يوم واحد: 3.34%

- التقييم العام: غير محدد

5. BTF - صندوق استراتيجية البيتكوين من Valkyrie

- فئة الأصول: عملة

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 26.09

- عائد العام حتى الآن: 52.79%

- المتوسط اليومي: 296,016.0

- سعر الإغلاق السابق: 10.00

- التغيير على مدى يوم واحد: 3.41%

- التقييم العام: غير محدد

6. WGMI - صندوق منقبي البيتكوين من Valkyrie

- فئة الأصول: أسهم

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 16.27

- عائد العام حتى الآن: 164.21%

- المتوسط اليومي: 104,563.0

- سعر الإغلاق السابق: 11.81

- التغيير على مدى يو

م واحد: 7.66%

- التقييم العام: غير محدد

7. BITS - صندوق البلوكتشين واستراتيجية البيتكوين العالمي من Global X

- فئة الأصول: متعددة الأصول

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 12.11

- عائد العام حتى الآن: 86.07%

- المتوسط اليومي: 3,425.0

- سعر الإغلاق السابق: 35.38

- التغيير على مدى يوم واحد: 4.74%

- التقييم العام: غير محدد

8. SPBC - صندوق Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

- فئة الأصول: متعددة الأصول

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 4.26

- عائد العام حتى الآن: 28.32%

- المتوسط اليومي: 5,147.0

- سعر الإغلاق السابق: 24.75

- التغيير على مدى يوم واحد: 1.81%

- التقييم العام: غير محدد

9. SATO - صندوق اقتصاد العملات المشفرة من Invesco Alerian Galaxy

- فئة الأصول: أسهم

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 4.09

- عائد العام حتى الآن: 122.95%

- المتوسط اليومي: 5,525.0

- سعر الإغلاق السابق: 8.71

- التغيير على مدى يوم واحد: 5.70%

- التقييم العام: غير محدد

10. BLKC - صندوق مستخدمي سلسلة الكتلة والتجارة اللامركزية من Invesco Alerian Galaxy

- فئة الأصول: أسهم

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 2.54

- عائد العام حتى الآن: غير متاح

- المتوسط اليومي: غير متاح

- سعر الإغلاق السابق: غير متاح

- التغيير على مدى يوم واحد: 0.00%

- التقييم العام: غير محدد

11. DEFI - صندوق عقود بيتكوين الآجلة من Hashdex

- فئة الأصول: عملة

- إجمالي الأصول (مليون دولار): 1.61

- عائد العام حتى الآن: 55.96%

- المتوسط اليومي: 152.0

- سعر الإغلاق السابق: 33.36

- التغيير على مدى يوم واحد: 3.57%

- التقييم العام: غير محدد

نظرة عامة لصناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة

بينما يقوم المستثمرون بتقييم هذه صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة الموافق عليها مؤخرًا، من المهم أن يأخذوا في اعتبارهم عدة عوامل رئيسية:

1. فئة الأصول والاستراتيجية

يمثل كل صندوق مجموعة محددة من الأصول أو استراتيجية الاستثمار، تتراوح من الأسهم ومتعددة الأصول إلى استراتيجيات تركز على العملات الرقمية. فهم الأصول الأساسية ونهج الاستثمار للصندوق مهم لتحقيق التوافق مع أهداف الاستثمار الخاصة بك.

2. مقاييس الأداء

تدل هذه المقاييس مثل عائد العام حتى الآن والمتوسط اليومي وتغيير الأسعار على الأداء التاريخي للصندوق وشعبيته بين المستثمرين. ومع ذلك، فإن الأداء الماضي لا يعكس النتائج المستقبلية ويجب النظر فيه جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى.

3. إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM)

يمكن أن يشير إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى شعبية هذا الصندوق وسيولته. قد تقدم صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة التي تتمتع بإجمالي أصول أعلى سيولة أفضل مربح وعائد أكبر.

4. المخاطرة والتقلب

يجب على المستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بكل صندوق. يمكن أن تكون صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة، على سبيل المثال، عرضة للتقلبات الكبيرة بسبب تقلبات الأصول الرقمية.

5. نسبة التكاليف

تمثل نسب التكاليف الأعباء السنوية المرتبطة بامتلاك صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة. يمكن أن تسهم نسب التكاليف المنخفضة في تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

6. التقييم العام

على الرغم من أن القائمة المقدمة لا تحتوي على تقييم عام محدد، إلا أن منصات ومؤسسات مالية مختلفة غالبًا ما تقيم صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة بناءً على عوامل مثل الأداء والمخاطر والعوائد المحتملة. يمكن أن يوفر بحث هذه التقييمات رؤى إضافية.

7. البيئة التنظيمية

نظرًا للطبيعة المتطورة لسوق العملات المشفرة، يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع بشأن البيئة التنظيمية في منطقتهم. يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية على قيمة وتوفر صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة.صناديق الاستثمار في الكريبتو المتداولة.