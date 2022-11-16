إليك ما تحتاج إلى معرفته عما حدث لـ FTX

في ختام أسبوع مليء بالتكهنات الطائشة والتغريدات المروعة والاكتشافات المذهلة وانخفاض الأسعار، فوجئ الكثير من الناس بانهيار منصة FTX، ولكن مع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو أن أزمة السيولة في FTX بدأت في وقت أبكر مما كان يعتقد الكثيرون.

لقد تطور الصراع بين منصتي بينانس و FTX، وأعاث فسادًا في السوق. فيما يلي ملخص لكيفية بدايته وأين هو الآن.

المصدر: شاترستوك

ماذا حدث لـ FTX

نظرًا لأنها ساعدت العديد من شركات الإقراض في الربع الثاني من عام 2022، لم يكن الاستقرار المالي لمنصة العملات الرقمية موضع شك مطلقًا. ومع ذلك، بدأت الأمور تخرج عن السيطرة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.

بدأت حالة إف تي إكس المالية تكون محل شكوك منذ 2 نوفمبر على الأقل. حيث ظهرت القضايا المتعلقة بملكية الذراع الاستثمارية للمنصة، ألاميدا، لمقدار كبير من عملة المنصةFTT. كان لدى توكنات FTT قيمة سوقية تبلغ 3.35 مليار دولار، في حين كان لدى ألاميدا حيازات FTT بقيمة 5.5 مليار دولار من الديون والضمانات.

بحلول 6 نوفمبر، قررت بينانس بيع جزء كبير من مقتنياتها من FTT. في 7 نوفمبر، أصبحت مشاكل عمليات سحب على إف تي إكس واضحة، مما يشير إلى حدوث حالة من الهلع البنكي بين المستخدمين.

في 9 نوفمبر، عبرت بينانس عن رغبتها في شراء إف تي إكس لكنها فيما بعد رفضت العرض بسبب عدم اليقين التنظيمي.

تصاعدت الأمور. استقال سام بنكمان فرايد من منصبه كرئيس للمنصة في 11 نوفمبر، وقدمت FTX و Alameda و FTX US طلبًا للحماية من الدائينين حسب قانون الإفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة. وعقب ذلك، أعلن ما مجموعه 130 شركة من مجموعة FTX إفلاسها.

ثم حدث ما هو غير متوقع، حيث قامت تيثر بإدراج رموز USDT بقيمة 31.4 مليون دولار المرتبطة بمعاملات FTX في القائمة السوداء بشكل استباقي بعد أن أكدت إف تي إكس عبر تيليغرام أنه قد تم اختراقها.

وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic، يُعتقد أن ما مجموعه 477 مليون دولار قد سُرقت، مع تحويل الأموال المتبقية بواسطة FTX نفسها إلى محفظة آمنة

لماذا حدث هذا لـ FTX؟

قد تتساءل الآن، ما الذي تسبب في انهيار FTX مع تعمق الأزمة التي اجتاحت السوق بمرور الوقت؟ حسنًا، الإجابة هي أن ألاميدا، صندوق التحوط الخاص بالعملات الرقمية التابعة لبنكمان، قررا إقراض أصول العملاء بمليارات الدولارات لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر قبل انهيارها، وفقًا لمقال نُشر يوم الخميس في صحيفة وول ستريت جورنال.



لقد قوض الحادث الثقة في قطاع العملات الرقمية وسيمنح المنظمين الدوليين مزيدًا من الثقة لتشديد الخناق على القطاع. ذكرت بعض أكبر الأسماء في القطاع أنها ترحب بتشديد الرقابة إذا ساعد في إعادة بناء ثقة الجمهور في القطاع.