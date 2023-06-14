البوابة- قد غيرت عالم العملات الرقمية المشهد الاستثماري، وتوفر فرصًا مثيرة وإمكانات كبيرة للعوائد. ومع ذلك، قد يكون الانخراط في مجال استثمار العملات الرقمية مربكًا، خاصةً بالنسبة للمبتدئين. ولكن قواميس المصطلحات والعبارات الفريدة المستخدمة في مجال العملات الرقمية ضروري لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

في هذا المقال، سنتعرف على 10 مصطلحات يجب على كل مستثمر في العملات الرقمية أن يعرفها. هذه العبارات لن تساعدك فقط في التواصل داخل مجتمع العملات الرقمية، بل ستمنحك أساسًا يساعدك في فهم ديناميات السوق وتقييم فرص الاستثمار. من خلال تعرفك على هذه المصطلحات الرئيسية، ستكون مجهزًا بالمعرفة والثقة اللازمة للمشاركة في استثمارات العملات الرقمية بفاعلية.

سواء كنت مستثمرًا ذا خبرة أو لازلت تبدأ رحلتك في عالم العملات الرقمية، فإن فهم هذه العبارات سيكون له قيمة كبيرة في تفسير اتجاهات السوق وتقييم المشاريع وإدارة محفظتك الاستثمارية. هيا بنا نبدأ!

إليك 10 مصطلحات على كل مستثمر في العملات الرقمية أن يعرفها

١. سلسلة الكتل:

سلسلة الكتل هي التكنولوجيا الأساسية التي تدعم العملات الرقمية. إنها نظام موزع مفتوح يسجل جميع العمليات عبر عدة أجهزة كمبيوتر، مما يضمن الشفافية والأمان وعدم القابلية للتلاعب.

٢. بيتكوين:

بيتكوين هي أول عملة رقمية وأشهرها، تم إنشاؤها بواسطة شخص مجهول أو مجموعة من الأشخاص باستخدام اسم مستعار يدعى ساتوشي ناكاموتو. تعمل على شبكة لامركزية، مما يتيح المعاملات الند للند دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك.

٣. العملات البديلة:

تشير العملات البديلة إلى أي عملة رقمية بخلاف بيتكوين. يرمز المصطلح "بديل" إلى أن هذه العملات هي عملات رقمية بديلة. أمثلة على العملات البديلة الشهيرة تشمل إيثيريوم (ETH)، الريبل (XRP)، واللايتكوين (LTC).

٤. رأس المال السوقي:

رأس المال السوقي، أو القيمة السوقية، هو مقياس لقيمة عملة رقمية. يتم حسابها بضرب سعر العملة الحالي بإجمالي عدد العملات المتداولة. يوفر رأس المال السوقي مؤشرًا على حجم وقيمة العملة المشفرة بالمقارنة مع العملات الأخرى في السوق.

٥. هودل:

هودل هو مصطلح عامي يستخدم في مجتمع الكريبتو والذي نشأ من خطأ في كتابة كلمة "hold". يشير إلى استراتيجية الاحتفاظ بالعملات المشفرة الخاصة بك لفترة طويلة، بغض النظر عن تقلبات السوق القصيرة الأجل. يعكس هودل اعتقادًا في القيمة والفرصة الطويلة الأجل لعملة رقمية معينة.

٦. المحفظة:

المحفظة الرقمية للعملات الرقمية هي أداة تستخدم لتخزين وإدارة وإجراء المعاملات مع عملاتك الرقمية. تأتي المحافظ في أشكال مختلفة، بما في ذلك المحافظ البرمجية (تطبيقات مثبتة على الأجهزة)، والمحافظ الجسدية (أجهزة فيزيائية)، والمحافظ الإلكترونية (يمكن الوصول إليها عبر متصفحات الويب). من المهم اختيار محفظة آمنة لحماية أصولك الرقمية.

٧. طرح العملة الأولي:

طرح العملة الأولي (ICO) هو طريقة لجمع الأموال المستخدمة من قبل الشركات الناشئة لتمويل مشاريع العملات الرقمية الخاصة بها. يمكن للمستثمرين شراء الرموز الحديثة المصدرة مقابل عملات رقمية معتمدة مثل بيتكوين أو إيثيريوم. حققت طرحات العملة الأولية شهرة وجدلاً بسبب إمكانية تحقيق عوائد عالية والمخاطر المرتبطة بها.

٨. FOMO (الخوف من التفويت):

FOMO هو حالة نفسية يعانيها المستثمرون في المجال المشفر حيث يشعرون بالقلق أو الحاجة الملحة للاستثمار في عملة مشفرة معينة بسبب الخوف من فوات الفرصة لتحقيق أرباح محتملة. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات استثمارية متهورة دون إجراء البحوث أو التحليل الشامل. من المهم أن تكون على دراية بـ FOMO واتخاذ قرارات استثمارية معقولة استنادًا إلى دراسة متأنية.

٩. تنويع الاستثمار:

تنويع الاستثمار هي استراتيجية إدارة المخاطر تتضمن توزيع استثماراتك عبر عدة عملات مشفرة أو صناعات أو فئات أصول مختلفة. من خلال تنويع الاستثمار.

10. ورقة بيضاء:

تعتبر ورقة بيضاء وثيقة أساسية تصدرها الشركات الرقمية لشرح مشروعها وتوضيح التفاصيل التقنية والاقتصادية والرؤية العامة للعملة الرقمية التي يعتزمون إطلاقها. تحتوي الورقة البيضاء على معلومات مفصلة عن الفريق المؤسس، والتكنولوجيا المستخدمة، ونموذج الأعمال، وخطة الطرح الأولي، وغيرها من التفاصيل الهامة. يعتبر قراءة الورقة البيضاء أحد الخطوات الأساسية لتقييم مشروع العملة المشفرة قبل الاستثمار.

باستخدام هذه العبارات العشرة التي يجب على كل مستثمر في العملات الرقمية معرفتها، ستكون على دراية أكبر بالتحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار في العملات الرقمية. إن فهم المصطلحات المشفرة الشائعة مثل FOMO وغيرها يمنحك المزيد من القدرة على المشاركة في المناقشات في المجتمع المشفر. ومع ذلك، يجب أن تتبنى دائمًا منهجية مستنيرة وحذرة عند اتخاذ القرارات المالية وتقييم الاستثمارات في العملات المشفرة.

تذكر أن الاستثمار في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر مالية، ومن المهم أن تجري بحوثًا شاملة وتستشير مستشارًا ماليًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. قم بتطوير معرفتك وفهمك للتطورات في سوق العملات المشفرة وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة لتحقيق أهدافك المالية بنجاح.