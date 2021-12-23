إليك 3 توقعات لأداء سوق العملات الرقمية في 2022

يتفق جميع عشاق العملات الرقمية على أن عام 2021 كان عامًا عظيمًا للعملات الرقمية. ونظرًا لأن العملات الرقمية انتقلت من كونها مجرد تجربة تداول مثيرة للاهتمام إلى فرصة استثمارية جيدة، فقد فقدت المنتجات المالية التقليدية الكثير من وتيرتها أمام العملات الرقمية.

على الرغم من الاضطرابات التنظيمية ومستجدات جائحة كورونا التي أبقت أعصاب المتداولين على حافة الهاوية، فقد اتخذت سوق العملات الرقمية منحى صعودي أكثر من أي وقت مضى. مع اقتراب العام الجديد، إليك 3 تنبؤات لها أساس تحليلي جيد في الواقع لأداء سوق العملات الرقمية في عام 2022.

1. العملات الرقمية المستقرة ستغدوا أكثر انتشارًا



العملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بالنقود الورقية، أو بالسلع المتداولة في البورصة. نظرًا لكونها أوجدت رابط سهل بين النظام المالي التقليدي وسوق العملات الرقمية، فإن العملات المستقرة مفضلة دائمًا من قبل المتداولين الجدد لأنها استثمار جيد ومستقر يحافظ على سلامتهم من تقلبات الأسواق. كما أنها تعتبر طريقة موثوقة للغاية لصرف مكاسب العملات الرقمية الخاصة بك دون انتظار الإجراءات المصرفية المملة للنظام المالي التقليدي. أشهر العملات المستقرة هي التيثر (USDT) و USDC.

أيضًا ، كانت الحكومات تجرب العملات المستقرة مما أدى إلى اختراع عملات البنك المركزي الرقمية (CBDCs).

العملة الرقمية للبنك المركزي، كما يوحي الاسم، هي عملة رقمية يتم إصدارها على البلوك تشين من قبل بنك مركزي وعادة ما تمثل العملة الورقية للبلد. على عكس العملات الرقمية الأخرى، فإن عملات البنوك المركزية الرقمية مركزية ومنظمة من قبل الحكومة.

نحن نعتقد أن العملات المستقرة ستكون أول العملات الرقمية التي ستشهد إصدار لوائح رسمية جادة لتنظيمها والتي ستطلق بالطبع العنان للتبني المجتمعي لها.

2. سيستمر اعتماد البيتكوين وسيصل السعر إلى 100 ألف دولار



أعلم أن بعضًا منكم قد يضحك عندما يقرأ رقم 100 ألف دولار، لكن دعونا نوضح سبب استمرار صحة هذا التوقع. على الرغم من أن العديد من خبراء العملات الرقمية المحترمين توقعوا أن يكون عام 2021 هو العام الذي ستصل فيه عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار، لكن BTC لم تتجاوز 65 ألف دولار.



بالنظر إلى الاعتماد الجماعي المستمر للبيتكوين بقيادة السلفادور والدعم المؤسسي المتزايد يوميًا، فإن 100 ألف دولار تبدو معقولة.

3. استمرار ارتفاع شعبية الـ NFT



الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال أو NFTs هي نوع خاص من الرموز المميزة التي تحتوي على معلومات تعريف مسجلة في العقود الذكية على بلوك تشين الإثيريوم ولكن لا يمكن استبدالها مثل العملات الرقمية الأخرى التي يمكن استبدالها. تعد NFTs دليلًا على الملكية يستخدم تقنية البلوك تشين للاتصال بأصل رقمي فريد (مثل الأحجار النادرة أو المجوهرات المخصصة أو اللوحات الرقمية أو أي أعمال فنية أو سمات نادرة وملحقات في ألعاب الفيديو) ، والتي لا يمكن تكرارها.



خطت NFTs خطوات هائلة في عام 2021 وانفجرت أسعارها ولا يُتوقع أن يهدأ هذا الحماس حولها في عام 2022.

نظرًا لأن NFTs قد خلقت مخاطر بطبيعتها المتقلبة غير الخاضعة للتنظيم، فقد أوجدت أيضًا العديد من الفرص. ستنضج صناعة الـ NFTs في عام 2022، ومن المؤكد أن استخدام هذه الأداة المالية الجديدة المربحة سوف يمتد ليشمل الوسائط الرقمية الأخرى. كونها تحظى بشعبية بين الأجيال الأصغر، أعادت NFTs عامل الندرة إلى الفنون وستكون بداية نهضة ثورية لكل من الفنانين والمعجبين والمستثمرين على حد سواء. سيكون عام 2022 محوريًا لـ NFTs لأنه سيغير هياكل السلطة في جميع صناعات الفن والموسيقى.