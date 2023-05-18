إليك 5 طرق للحصول على البيتكوين (BTC)

ALBAWABA- البيتكوين، أول عملة رقمية حقيقية في العالم، اجتاحت العالم. مع تزايد شعبيتها ، يحرص المزيد من الأفراد على استكشاف طرق للحصول على البيتكوين. في هذه المقالة، سوف نتعمق في خمس استراتيجيات فعالة للحصول على البيتكوين، شريطة أن يكون لديك المعرفة والمهارات التي تحتاجها للتنقل في النظام البيئي للبيتكوين.

١. منصات تداول العملات الرقمية

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تعمل بورصات او منصات التداول كمواقع أساسية لشراء وبيع البيتكوين. تسهل هذه الأسواق عبر الإنترنت المعاملات بين المشترين والبائعين، مما يوفر بيئة آمنة لتداول العملات الرقمية. للبدء، اتبع الخطوات التالية:

أ. اختر منصة حسنة السمعة: ابحث واختر بورصة عملات رقمية محترمد وذات سمعة طيبة. تشمل بعض الخيارات الشائعة كوين مينا.

ب. إنشاء حساب: قم بالتسجيل وإنشاء حساب في البورصة التي اخترتها. أكمل عملية التحقق من خلال تقديم المستندات التعريفية المطلوبة.

ج. قم بتمويل حسابك: اربط حسابك المصرفي أو بطاقة الائتمان / الخصم بحساب الصرف الخاص بك. تحويل الأموال إلى حسابك باستخدام خيارات الإيداع المتوفرة.

د. تقديم طلب: بمجرد أن يتم تمويل حسابك ، انتقل إلى قسم التداول في منصة التبادل. حدد مبلغ البيتكوين الذي ترغب في شرائه وقم بتقديم طلب. ستتم إضافة BTC إلى حسابك عند إتمام المعاملة.

التداول من نظير إلى نظير (P2P): المعاملات المباشرة مع الأفراد

يتيح التداول من نظير إلى نظير للأفراد شراء وبيع البيتكوين مباشرة مع بعضهم البعض ، متجاوزًا الحاجة إلى الوسطاء. توفر هذه الطريقة قدرًا أكبر من الخصوصية وإمكانية الوصول وأسعارًا أكثر تنافسية. للانخراط في تداول P2P، اتبع الخطوات التالية:

أ. انضم إلى منصات P2P: اشترك في منصات تداول الند للند ذات السمعة الطيبة مثل LocalBitcoins أو Paxful أو Bisq. تربط هذه المنصات المشترين والبائعين ، وتوفر خدمات الضمان لتأمين المعاملات.

ب. وضع طلب: حدد مبلغ BTC الذي تريد شراءه وطريقة الدفع المفضلة وأي تفاصيل أخرى ذات صلة. راجع القوائم المتاحة وحدد البائع الذي يتوافق مع متطلباتك.

ج. التفاوض وإتمام الصفقة: تواصل مع البائع للتفاوض على شروط الصفقة. بمجرد موافقة الطرفين ، اتبع تعليمات المنصة لإنهاء الشراء بأمان.

تعدين البيتكوين: اكسب من خلال القوة الحسابية

تعدين BTC هو عملية التحقق من المعاملات وإضافتها إلى الشبكة . يستخدم المعدنين أجهزة كمبيوتر قوية لحل المشكلات الرياضية المعقدة ، والمساهمة بالقوة الحسابية للشبكة وكسب BTC كمكافأة. بينما أصبح التعدين أكثر صعوبة بمرور الوقت ، لا يزال بإمكانك المشاركة من خلال الخطوات التالية:

أ. الحصول على معدات التعدين: استثمر في أجهزة التعدين المتخصصة ، مثل الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) أو بطاقات الرسومات القوية (GPU) ، المصممة لتحقيق أداء التعدين الأمثل.

ب. اختر تجمع التعدين: انضم إلى تجمع التعدين ، وهو مجموعة تعاونية من المعدنين الذين يجمعون قوتهم الحسابية لزيادة فرصهم في كسب مكافآت BTC. تشمل حمامات التعدين الشهيرة Antpool و F2Pool و Slush Pool.

ج. تثبيت برنامج التعدين: قم بإعداد برنامج تعدين متوافق مع أجهزتك وانضم إلى تجمع التعدين عن طريق تكوين برنامج التعدين الخاص بك بتفاصيل التجمع.

د. بدء التعدين: قم بتنشيط برنامج التعدين الخاص بك واتركه يعمل بشكل مستمر. ستربح مكافآت BTC بناءً على مقدار القوة الحسابية التي تساهم بها في الشبكة.

اربح البيتكوين!

هي عبارة عن منصات تكافئ المستخدمين بكميات صغيرة من البتكوين لإكمال المهام البسيطة عبر الإنترنت. في حين أن المكافآت متواضعة نسبيًا، توفر هذه المنصات نقطة دخول يمكن الوصول إليها لأولئك الذين يتطلعون إلى كسب عملتهم المشفرة الأولى. وإليك كيف يعمل:

أ. ابحث عن منصات موثوقة: ابحث واختر منصات الجديرة بالثقة مثل Cointiply او bitco.in أو BonusBitcoin.

ب. قم بالتسجيل وإنشاء حساب: قم بتسجيل حساب على المنصة التي اخترتها، مع توفير التفاصيل اللازمة.

ج. المهام الدقيقة الكاملة: تقدم المنصات عادةً العديد من المهام الدقيقة مثل مشاهدة الإعلانات أو حل اختبارات CAPTCHA أو ممارسة الألعاب. أكمل هذه المهام لكسب كميات صغيرة من البيتكوين.

د. سحب أرباحك: بمجرد تجميع حد معين من البيتكوين، قم بتحويل أرباحك إلى محفظة البيتكوين الشخصية الخاصة بك.

أجهزة الصراف الآلي بيتكوين

توفر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين واجهة فعلية للمستخدمين لشراء البيتكوين باستخدام النقد أو بطاقات الخصم / الائتمان. تشبه هذه الآلات أجهزة الصراف الآلي التقليدية ولكنها توفر القدرة على شراء البيتكوين مباشرة. لاستخدام ماكينة الصراف الآلي بيتكوين ، اتبع الخطوات التالية:

أ. حدد موقع ماكينة صراف آلي بيتكوين: استخدم الخدمات عبر الإنترنت مثل Coin ATM Radar أو CoinMap للعثور على أجهزة الصراف الآلي Bitcoin بالقرب من موقعك.

ب. حدد المعاملة المرغوبة: اعتمادًا على وظائف ATM ، اختر بين شراء BTC أو تحويل بيتكوين إلى عملة ورقية.

ج.اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة: أدخل نقودًا أو حدد طريقة الدفع المطلوبة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال المعاملة.

د. جمع بيتكوين الخاص بك: بمجرد تأكيد المعاملة، سيتم تحويل البتكوين إلى محفظة بيتكوين المحددة الخاصة بك.

تذكر أن تظل على اطلاع، وأن تتوخى الحذر ، واختر المنصات ذات السمعة الطيبة لضمان رحلة آمنة وناجحة لاكتساب البتكوين.