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إنتاج أبوظبي من النفط يتضاعف ألف مرة خلال 60 عاماً

إنتاج أبوظبي من النفط يتضاعف ألف مرة خلال 60 عاماً
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