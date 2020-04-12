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إنتاج السيارات بتركيا تتراجع بـ 22% في مارس بسبب كورونا

منشور 12 نيسان / أبريل 2020 - 11:55
إنتاج السيارات بتركيا تتراجع بـ 22% في مارس بسبب كورونا
تابع الاتحاد أن إنتاج الربع الأول من السنة انخفض ستة بالمئة بينما تراجعت الصادرات بنسبة 14%
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قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا إن إنتاج السيارات هناك انخفض في مارس آذار بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد توقفات بسبب فيروس كورونا

قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا إن إنتاج السيارات هناك انخفض في مارس آذار بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد توقفات بسبب فيروس كورونا. وأضاف الاتحاد أن الصادرات تراجعت 30% إلى 83 ألفا و771 سيارة.


وتابع الاتحاد أن إنتاج الربع الأول من السنة انخفض ستة بالمئة بينما تراجعت الصادرات بنسبة 14%.

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Via SyndiGate.info


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