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روسيا تتخوف من تراجع الانتاج النفطي حال إقرار واشنطن للعقوبات الجديدة

روسيا تتخوف من تراجع الانتاج النفطي حال إقرار واشنطن للعقوبات الجديدة
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