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إنتاج روسيا النفطي ينخفض إلى 9.5 مليون برميل يوميا

منشور 06 أيّار / مايو 2020 - 10:07
إنتاج روسيا النفطي ينخفض إلى 9.5 مليون برميل يوميا
يأتي التراجع من 11.35 مليون برميل يوميا كانت تنتجها روسيا في المتوسط في أبريل
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قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا أو ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا أو ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

ويأتي التراجع من 11.35 مليون برميل يوميا كانت تنتجها روسيا في المتوسط في أبريل.

وتراجع إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مما عرقل النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم وأضر بالطلب على السلع الأولية.

روسيا تبدي استعدادها لخفض إنتاجها 1.6 مليون برميل يوميا
روسيا: متوسط إنتاج النفط في أول 22 يوما من أبريل 11.28 مليون برميل يوميا

Via SyndiGate.info


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