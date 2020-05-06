إنتاج روسيا النفطي ينخفض إلى 9.5 مليون برميل يوميا

قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا أو ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

ويأتي التراجع من 11.35 مليون برميل يوميا كانت تنتجها روسيا في المتوسط في أبريل.

وتراجع إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مما عرقل النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم وأضر بالطلب على السلع الأولية.