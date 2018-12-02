إنتاج روسيا اليومي من النفط يسجل انخفاضاً بنحو 40 ألف برميل في نوفمبر

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج البلاد اليومي من النفط بلغ 11.37 مليون برميل يومياً في نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضاً من 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.



وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.532 مليون طن، مقارنةً مع 48.262 مليون في أكتوبر تشرين الأول.

وبلغ إنتاج الغاز 62.67 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.09 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 63.64 مليار متر مكعب في أكتوبر تشرين الأول.





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