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إنتاج روسيا اليومي من النفط يسجل انخفاضاً بنحو 40 ألف برميل في نوفمبر

إنتاج روسيا اليومي من النفط يسجل انخفاضاً بنحو 40 ألف برميل في نوفمبر
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