إنستغرام تطلق خاصية جديدة.. منع المستخدمين من تصفحه ليلًا

يلجأ الكثير من مستخدمي السوشال ميديا إلى تصفح عدد من التطبيقات قبل النوم من أجل متابعة الأخبار ومواكبة كل جديد، مما يؤثر عليهم ويسبب لهم القلق بعد قضائهم وقت طويل على هذه المواقع وفقدان الرغبة بالنوم.

إنستغرام تطلق خاصية لمنع تصفح التطبيق ليلًا

وبهذا الخصوص أعلنت شركة ميتا الأمريكية عن اضافته خاصية مميزة عبر التحديث الجديد الخاص بتطبيق إنستغرام، تجعل من تصفح التطبيق ليلًا أمرًا غير ممكنًا.

وأشارت بعض التقارير التقنية التي جرى تداولها حول هذا الموضوع، إن ميتا أعلنت عن خاصية جديدة تساعد المستخدمين ولا سيما فئة المراهقين منهم على إدارة وقتهم على تطبيق إنستغرام.

وكشفت شركة ميتا إن التحديث الجديد تم اعتماده بهدف مساعدة المستخدمين ولا سيما المراهقين بالقدرة على التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت، كما تساعد هذه الميزة الاهالي بالشعور أنهم مجهزون من أجل دعم أبنائهم المراهقين.

وبحسب التقارير التقنية خاصية إنستغرام الجديدة ستعمل على إطلاق تنبيهًًا في حال لاحظ قيام المستخدم بالتمرير على فيديوهات ريلز في وقت متاخر من الليل.

وأضافت ميتا إلى أنها تقوم في الوقت الحالي بمحاولة استكشاف خاصية جديدة عبر تطبيق إنستغرام، تقترح هذه الخاصية على المستخدمين إغلاق التطبيق عند استخدامه في وقت متأخر ليلًا.

وتحاول ميتا في الفترة الأخيرة بإضافة الكثير من الميزات عبر التطبيقات الخاصة بهم، من اجل تطويرها ومساعدة المستخدمين والتسهيل عليهم.