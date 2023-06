تقرير يكشف عن دور "خوارزميات إنستغرام" في تعزيز التحرش بالاطفال

كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن دور خوارزميات إنستغرام في تعزيز التحرش بالأطفال ونشر المحتوى الجنسي غير القانوني.

وجاء التقرير بناءً على تحقيق مشترك بين الصحيفة وباحثين من جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس أمهيرست.

With blatant hashtags, a pedophile network has flourished on Instagram. The platform doesn’t merely host these activities. Its algorithms have actively promoted them. https://t.co/3JIsDgOOMm

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 7, 2023