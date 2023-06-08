تقرير يكشف عن دور "خوارزميات إنستغرام" في تعزيز التحرش بالاطفال

كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن دور خوارزميات إنستغرام في تعزيز التحرش بالأطفال ونشر المحتوى الجنسي غير القانوني.

وجاء التقرير بناءً على تحقيق مشترك بين الصحيفة وباحثين من جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس أمهيرست.

With blatant hashtags, a pedophile network has flourished on Instagram. The platform doesn’t merely host these activities. Its algorithms have actively promoted them. https://t.co/3JIsDgOOMm — The Wall Street Journal (@WSJ) June 7, 2023

إنستغرام يربط المتحرشين ببائعي المحتوى غير القانوني

وفقًا للتقرير، تستخدم خوارزميات إنستغرام نظام المقترحات والتوصيات لربط المتحرشين ببائعي ومروجي المحتوى غير القانوني.

وعلى الرغم من الجهود التقنية والقانونية المبذولة للحد من هذا السلوك، إلا أن النطاق الحقيقي للشبكة لا يمكن تحديده بدقة.

450 حساب يروج لمحتوى "جنس الاطفال"

تم رصد 405 حسابات تروج لمحتوى "جنس الأطفال" على إنستغرام، حيث يتم توجيه الأشخاص إلى مواقع خارجية للحصول على المحتوى غير القانوني.

ايلون ماسك قلق من هذه الممارسات

وعلى الرغم من أن تطبيقات أخرى مثل سناب شات وتيك توك لا تروج لمثل هذا المحتوى، إلا أن التقرير أشار إلى قلق إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، من هذه الممارسات.

ميتا تحقق بالادعاءات

استجابة للتقرير، أعربت شركة "ميتا"، المالكة لإنستغرام، عن التزامها بمكافحة هذا السلوك وتشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق في الادعاءات والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

يبقى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمحتوى الجنسي غير القانوني على الإنترنت تحديًا هامًا يتطلب التعاون والجهود المشتركة من قبل الشركات التكنولوجية والمجتمع الدولي للحد منه وحماية الأطفال.