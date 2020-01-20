إنستغرام تعتزم إزالة زر IGTV لأنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين

ذكرت TechCrunch يوم السبت أن إنستغرام سيزيل زر IGTV الذي يظهر في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشات الرئيسية للمستخدمين في تطبيق إنستغرام الرئيسي، وقال متحدث باسم إنستغرام لـ TechCrunch أن الزر لا يُستخدم من قبل مستخدمي التطبيق.

وتعد إزالة منصة إنستغرام زر IGTV البرتقالي من واجهتها الرئيسية بمثابة اعتراف بنتائجه الباهتة، حيث أوضحت البيانات أن عدد مرات تنزيل تطبيق IGTV المستقل لم تتجاوز المليون في الولايات المتحدة، خلال 18 شهرا منذ إطلاقه، وذلك بالرغم من أن عدد مستخدمي إنستغرام يصل إلى مليار مستخدم.

بينما وصل عدد مرات تثبيت تطبيق تيك توك TikTok المنافس إلى 1.15 مليار عملية تنزيل في نفس الفترة منذ إطلاق IGTV في شهر يونيو 2018.



وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: بالنظر إلى أننا واصلنا العمل على تسهيل إنشاء واستكشاف محتوى IGTV، فقد تعلمنا أن معظم الناس يعثرون على محتوى IGTV من خلال الخلاصة الرئيسية، وقناة IGTV في Explore، وحسابات المبدعين، وتطبيق IGTV المستقل نفسه.

وأضاف: “هناك عدد قليل جدا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستاجرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء منصة إنستغرام بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة استنادا إلى هذه الدروس والتعليقات من مجتمعنا”.

ولا يحتاج مستخدمو إنستغرام الآن إلى تطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث إن تجربة IGTV مضمنة في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليها من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية، ومع ذلك، فإن إزالة الأيقونة تعني أن IGTV لم يعد من عناصر إنستغرام الأساسية.

وكانت إنستغرام قد سمحت بنشر بمقاطع الفيديو الأفقية بدلاً من الإصرار على المقاطع الرأسية، كما أنها مكنت المبدعين من نشر مقاطع فيديو IGTV مباشرةً من تطبيقها الرئيسي بالطريقة نفسها التي يجري من خلالها تحميل مقاطع الفيديو والصور إلى خلاصة إنستغرام الرئيسية.