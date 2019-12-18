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إنستغرام يحذرك قبل نشر تعليق توضيحي مسيء

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:44
ستعتمد العملية على الذكاء الاصطناعي، وفقا لـ Instagram
ستحذر Instagram المستخدمين من إمكانية اعتبار التعليقات التوضيحية للصور “مسيئة”
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ستعتمد العملية على الذكاء الاصطناعي، وفقا لـ Instagram، لتنبيه المستخدم إلى أن التسمية التوضيحية “تشبه تلك التي تم الإبلاغ عنها للتسلط”

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التنمر على الإنترنت، ستحذر Instagram المستخدمين من إمكانية اعتبار التعليقات التوضيحية للصور “مسيئة”، وتتيح لهم في الأساس فرصة لإعادة صياغة كل ما كانوا على وشك نشره للآخرين.

إنها تشبه ميزة التعليقات التي تم طرحها على منصة التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من عام 2019.

وتقول إن النتائج “كانت واعدة، وقد وجدنا أن هذه الأنواع من التعزيزات يمكن أن تشجع الناس على إعادة النظر في كلماتهم عندما تُمنح لهم الفرصة”.

ستعتمد العملية على الذكاء الاصطناعي، وفقا لـ Instagram، لتنبيه المستخدم إلى أن التسمية التوضيحية “تشبه تلك التي تم الإبلاغ عنها للتسلط”.

من الناحية النظرية، يمكن للمستخدم إعادة التفكير في لغته ونشر تعليق أقل عدوانية.

أكد “Instagram” لـ “Mashable” أنه حتى إذا تلقوا تحذيرا بشأن تعليق توضيحي محتمل، فلا يزال بإمكانهم نشره، ولكن إذا كان ينتهك شروط خدمة النظام الأساسي، فستتم إزالة المشاركة.

أكدت الشركة أيضا أن الذكاء الاصطناعي يتعلم الطرق التي يحاول الناس التحايل عليها، بما في ذلك استخدام علامات الترقيم في الكلمات (مثل “b.a.d. بدلا من الكلمة الكاملة “bad ” بمعنى سيئ).

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Via SyndiGate.info


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