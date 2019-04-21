إنستقرام قد يخفي "عداد الإعجاب" قريباً

كشفت نسخة مسربة من التصميم الجديد لموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن اتجاه الموقع إلى إخفاء عداد "الإعجاب" بحيث لا يرى عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بأي مشاركة سوى صاحب المشاركة فقط.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موقع "إنستجرام" المتخصص في نشر وتبادل الصور والقصص المصورة بين المستخدمين القول "نريد أن يركز متابعوك على المشاركة التي تنشرها وليس على عدد الإعجاب التي حصلت عليها المشاركة. خلال هذا الاختبار سيكون الشخص صاحب المشاركة هو الوحيد الذي يرى عدد الإعجاب المسجل عليها".

وذكر موقع "تك كرانش" أن إخفاء عداد الإعجاب على موقع "إنستجرام" سيقلل من عقلية القطيع التي تجعل الكثيرين يبدون إعجابهم بالمشاركة التي حصلت على عدد كبير من الإعجاب فقط، كما ستقلل من الشعور بالمنافسة بين مستخدمي "إنستجرام نظرا لآن المستخدم لن يجد نفسه في مقارنة مع الآخرين بالنسبة لعدد المستخدمين الذي يبدون إعجابهم بمشاركاته. كما يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع المبدعين على تقديم ما يرونه أكثر تعبيرا عن أنفسهم دون البحث عن إعجاب كل شخص يرى مشاركاتهم.

وبحسب موقع "تك كرانش" فإن "جين مانشون وونج"، الخبيرة في مجال الهندسة العكسية ، هي التي رصدت هذا التغيير المقترحة في موقع "إنستجرام"، من خلال رصد تغيير في شفرة تطبيق "إنستجرام" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" حيث نجحت في إظهار لقطات شاشة للتصميم الجديدة.

في الوقت نفسه، ستصل إلى مستخدمي النسخة التجريبية الجديدة من "إنستجرام" رسالة تنبيه تتيح لهم اختيار إخفاء عداد الإعجاب عن باقي المستخدمين أو عدم إخفائه.