إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات يصل إلى 1.5 مليار درهم في النصف الأول

كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» انخفاض حجم إنفاقهما على الشبكات إلى 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول بتراجع 9.6% أو ما يعادل 159.2 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.66 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018، فيما تجاوزت أصول الشركتين 140 مليار درهم.

ووفق رصد تحليلي لـ«البيان الاقتصادي» فإن تكاليف الشبكات لدى«اتصالات» بلغت 1.24 مليار درهم في النصف الأول بانخفاض طفيف بلغ 1.9% مقارنة بنحو 1.26 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 259.25 مليوناً بتراجع 34.2% مقابل 394.12 مليوناً.

وعملت الشركتان السنوات الماضية على الاستثمار في تحديث الشبكات حيث ركزت «دو» العام الماضي على ضمان تعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي ستدعم هذه التقنية فائقة السرعة، فيما واصلت «اتصالات» خلال السنوات الماضية الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

ووصلت النفقات التشغيلية للشركتين خلال الربع الأول من 2019 إلى 19.97 مليار درهم، منها 15.76 ملياراً لاتصالات مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الكبرى من النفقات، ونحو 4.21 مليارات لدو، واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والإستهلاك وانخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات على النسبة الكبرى من نفقات الشركة.

وقالت «اتصالات» إن نفقاتها التشغيلية الموحدة انخفضت 2% خلال الربع الثاني إلى 7.8 مليارات درهم مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وبنحو 3% مقارنة بالربع الأول نتيجة انخفاض تكاليف المبيعات ومصاريف الاستهلاك ومصاريف الإيجار التشغيلي، وانخفاض خسارة صرف العملات الأجنبية.

ووصلت إيرادات الشركتين لأكثر من 32.19 مليار درهم في نهاية النصف الأول منها 25.86 مليار درهم إيرادات «اتصالات» و6.3 مليارات درهم إيرادات «دو». واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من إيرادات «اتصالات» في النصف الأول، بواقع 16.04 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات من المغرب 3.9 مليارات درهم و1.57 مليار درهم من مصر و1.7 مليار درهم من باكستان و3.16 مليارات درهم إيرادات أخرى.