إيرادات الصين المالية تهبط بـ 14.3% في الربع الأول من 2020 بفعل كورونا

انخفضت الإيرادات المالية في الصين بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 4.6 تريليونات يوان (حوالي 650.4 مليار دولار) في الربع الأول.

وذكرت وزارة المالية الصينية، وفقاً لوكالة "شينخوا"، أنّ إجمالي النفقات المالية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بلغ 5.53 تريليونات يوان بانخفاض 5.7% على أساس سنوي، بينما ارتفعت النفقات الصحية بنسبة 4.8% إلى 497.6 مليار يوان في الربع الأول؛ بسبب إجراءات الصين الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأرجعت الوزارة سبب الانخفاض في الإيرادات المالية إلى تفشي الفيروس وعناصر أخرى مثل التخفيضات الضخمة في الضرائب والرسومات في البلاد، حيث تم خفض قاعدة الضرائب، لدعم الوقاية والسيطرة على الوباء، وبالتالي تراجع معدل نمو الإيرادات المالية الوطنية بحوالي 10 نقاط مئوية.

وخصصت السلطات المالية على جميع المستويات 145.2 مليار يوان للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، كما خصصت الحكومة المركزية 156 مليار يوان لدعم الفئات الضعيفة.

وقالت الوزارة، إنه تطلعاً إلى الربع الثاني من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المالية، ولكن مع التسارع في استئناف أعمال الإنتاج والعودة إلى نظام المعيشة الطبيعي، سيتراجع الانخفاض في الإيرادات المالية تدريجياً.

وزادت الإيرادات المالية للصين بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 19.04 تريليون يوان في العام الماضي، بنمو متراجع مقارنة مع عام 2018، في ظل إطلاق الدولة تخفيضات ضخمة للضرائب والرسومات لدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في نمو عائدات الضرائب في البلاد.