إيرادات النفط الليبي هبطت 11.2% إلى 10.2 مليارات دولار

قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، إن إيرادات البلاد من النفط هبطت 11.2 في المئة إلى 14.3 مليار دينار (10.2 مليارات دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وحسب رويترز، ذكر المصرف المركزي في بيان أن النفط شكل 92.8 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد في تلك الفترة.

وأضاف أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 11.1 مليار دينار. كما أشار البنك إلى تحويلات قيمتها 2.096 مليار دولار مخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في ليبياً رسوماً نسبتها 183 في المئة على تعاملات العملة الصعبة، مما يخفض فعلياً قيمة الدينار الليبي، في مسعى لتضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وشكلت رواتب موظفي القطاع العام 55.6 في المئة من إجمالي الإنفاق لتصل إلى 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2019، بينما شكل الدعم ما نسبته 19.4 في المئة من إجمالي النفقات العامة لتصل قيمته إلى 3.483 مليارات دينار.

وبعد إطاحة معمر القذافي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، توقفت معظم مشروعات التنمية وأصبح الإنفاق في البلد الغني بالنفط مقصوراً على دفع رواتب عدد ضخم من موظفي الدولة.