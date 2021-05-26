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إيرادات صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاع بـ 75% في مارس الماضي

منشور 26 أيّار / مايو 2021 - 07:04
إيرادات صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاع بـ 75% في مارس الماضي
قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي
أبرز العناوين
قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، بنسبة 75 في المائة، بمقدار 22.4 مليار ريال، لتبلغ 52.3 مليار ريال مقابل 29.9 مليار ريال في مارس 2020.

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، بنسبة 75 في المائة، بمقدار 22.4 مليار ريال، لتبلغ 52.3 مليار ريال مقابل 29.9 مليار ريال في مارس 2020.

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جاء ذلك نتيجة تعافي الأسعار خلال مارس الماضي مقارنة بتهاويها خلال نفس الشهر من عام 2020 بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا.

كلمات دالة:صادرات النفط السعوديةاقتصاد السعودية

Via SyndiGate.info


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