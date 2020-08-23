إيرادات صناعة الاتصالات في الصين تبلغ 116 مليار دولار في 7 أشهر

شهدت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وقالت الوزارة إن قيمة الإيرادات الصناعية المجمعة وصلت إلى 802.7 مليار يوان (حوالي 116.16 مليار دولار) خلال الفترة يناير - يوليو بزيادة 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاثة تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم 272.9 مليار يوان خلال هذه الفترة بزيادة 11.5 في المائة على أساس سنوي وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

وبحلول نهاية الشهر الماضي ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الصين بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستخدم بينهم حوالي 1.29 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي الانترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة، حيث وصلت سرعة الانترنت لدى 4ر87 في المئة من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.