إيران تبدأ في بيع النفط ببورصتها للطاقة اليوم

تبدأ إيران اليوم العمل في مشروع بيع النفط الخام الإيراني بواقع مليون برميل يوميا لدى بورصتها الجديدة للطاقة، ویستمر العمل بهذا المشروع وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم؛ على أن تقوم الحكومة بتقييم المشروع وحسم رأيها بالاستمرار فيه أو وقفه.

وأعلنت بورصة الطاقة الإيرانية أمس السبت عن أسماء البنوك المعتمدة لدى شركة النفط الوطنية لإصدار الاعتمادات المصرفية وفقا للعملة الوطنية، وهي بنوك باساركاد، وتجارت، وتوسعة صادرات، وسبه، وصادرات، وملت وملی وبنك بارسیان.



ووفقا للقائمين على المشروع فإن الهدف منه زيادة صادرات النفط، وسبق لهذا المشروع أن طُرح لأكثر من مرة خلال الأعوام الماضية دون أن يدخل حيز التنفيذ؛ قبل أن تعتمده الحكومة في يوليو/تموز الماضي للبدء فيه اليوم الأحد.

وقال مساعد وزير النفط الإيراني علي كاردر للوكالة إن الشركات الأجنبية بإمكانها المشاركة في شراء شحنات الخام الإيراني من بورصة الطاقة.

وسيبدأ البيع والتصدير عبر بورصة الطاقة اليوم الأحد، بحيث يتم عرض مليون برميل يومياً في بورصة الطاقة، وستكون الفرصة متاحة أمام الجميع لشراء هذه المادة فور أن يدفعوا سعره 20% بالعملة الإيرانية (الريال) و80% بالعملة الصعبة، وستقوم شركة النفط الوطنية بتأييد الدفع، وستقوم أيضاً بإعلان سعر البرميل في هذه الصفقات.

ويبدأ تنفيذ العقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته وقف صادرات إيران النفطية لإجبار البلد على إعادة التفاوض على اتفاق بشأن برنامجه النووي.

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