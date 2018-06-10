إيران تتجه لزيادة إنتاج النفط بمقدار 460 مليون برميل خلال 3 سنوات

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن الوزير قوله إن إيران تسير في خطة لزيادة إنتاج النفط بمقدار 460 مليون برميل خلال 3 سنوات.

وأضاف أن الخطة ستركز على زيادة الإنتاج من 29 حقلاً نفطياً، وأن الجزء الأكبر من الأعمال اللازمة لزيادة الإنتاج في حقول النفط ستنفذه شركات إيرانية.



وعلق أيضاً أن أكثر من 75% من معدات زيادة الإنتاج إيرانية.



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