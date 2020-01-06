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إيران تعتزم تقليص التزامها بالاتفاق النووي مع الغرب

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:35
ايران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة "الطرد المركزي" التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم
خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طهران
أبرز العناوين
قالت "ايران" إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015

قالت "ايران" إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015 ، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وجاء ذلك في بيان إذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني ، والذي أوضح أن ايران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة "الطرد المركزي" التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم ، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها
على التخصيب ، وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية.

وأضاف البيان أن خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.

 

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Via SyndiGate.info


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