إيران تعتزم تقليص التزامها بالاتفاق النووي مع الغرب

قالت "ايران" إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015 ، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وجاء ذلك في بيان إذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني ، والذي أوضح أن ايران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة "الطرد المركزي" التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم ، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها

على التخصيب ، وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية.

وأضاف البيان أن خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.