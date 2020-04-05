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إيرباص تنفذ جسرا جويا إلى الصين لجلب ستة ملايين قناع طبي

منشور 05 نيسان / أبريل 2020 - 10:56
إيرباص تنفذ جسرا جويا إلى الصين لجلب ستة ملايين قناع طبي
شركة إيرباص الأوروبية
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بدأت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات من تولوز الفرنسية جسرا جويا لتزويد أوروبا بملايين الأقنعة الطبية من الصين لمجابهة وباء كورونا /كوفيد 19/.

بدأت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات من تولوز الفرنسية جسرا جويا لتزويد أوروبا بملايين الأقنعة الطبية من الصين لمجابهة وباء كورونا /كوفيد 19/.

وقالت الشركة التي نظمت عدة رحلات جوية بين أوروبا والصين في الأيام الماضية من أجل توفير حوالي ستة ملايين قناع وجه طبي للمستشفيات الأوروبية إن كمية من الأقنعة ستبقى في ألمانيا والباقي سينقل إلى تولوز لتوزيعه على المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية في الدول التي تشارك في تصنيع طائرات إيرباص وهي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

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Via SyndiGate.info


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