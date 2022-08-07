إيطاليا تتوقع تباطؤ نمو اقتصادها خلال الأشهر المقبلة

توقع المعهد الوطني الايطالي للإحصاء "إستات" تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة بعد التسارع الكبير في نمو القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية - في تقريرها الشهري عن التوقعات الاقتصادية والذي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - إلى الانخفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك، مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز التجاري الإيطالي كمخاطر قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وذكر المعهد الوطني للإحصاء، أن الإطار الدولي الحالي يشهد مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وانتشاره عبر البلدان والقطاعات، منوها إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.

وبحسب التقرير انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر يونيو للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق؛ وبفضل ازدهار النشاط الاقتصادي، زاد عدد العاملين في يونيو، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل، واستقر معدل البطالة عند مستوى 8.1%.