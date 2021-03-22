إيطاليا تقدم 30 مليار يورو مساعدات إضافية للشركات رغم العجز

تقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو وفقا لما ذكرته صحيفة "ال ماسيجيرو" الإيطالية اليوم في تقرير دون ذكر مصدرها.

ونقلت "بلومبيرج" عن التقرير أن حزمة المساعدات ستزيد من عجز ميزانية الدولة. وإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو.

وكانت حكومة ماريو دراجي رئيس الوزراء قد وافقت الجمعة الماضية على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات الجائحة بقيمة بلغت 32 مليار يورو.

وأعلنت الحكومة أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة وإحداث استقرار لسوق العمل وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد. وقال في مؤتمر يوم الجمعة "إننا على دراية أن هذا هو مجرداستجابة جزئية". مضيفا أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة حاليا.