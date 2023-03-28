إيلون ماسك: التصويت في تويتر سيصبح محتكرًا على هذه الفئة فقط

أعلن المدير التنفيذي لمنصة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن المزيد من القيود القادمة لمستخدمي تطبيق تويتر، عبر تغريدة شاركها على حسابه الخاص في تويتر.

إيلون ماسك يعلن عن المزيد من القيود في تويتر

نشر إيلون ماسك تغريدة أعلن من خلالها عن قرار جديد يهم المستخدمين، وقال ماسك إنه واعتبارًا من يوم 15 إبريل المقبل ستصبح ميزة استطلاعات الرأي "التصويت" مقتصرة على أصحاب الحسابات الموثوقة.

واكد ماسك إنه وابتداءً من منتصف الشهر المقبل ستصبح الحسابات الموثقة فقط هي المؤهلة في توصيات For You، وقال إن التصويت عبر استطلاعات الرأي سيكون محصورًا بأصحاب الحسابات الموثقة فقط.

وعن هذا الإعلان ذكرت عدد من التقارير التقنية إن قرار ماسك هذا اتخذه بسبب اعتقاده بأن هذا الإجراء سيساعد في التعامل مع روبورتات الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي كان قد أعلن عن الغاء علامات التوثيق عن كافة الحسابات اعتبارًا من 1إبريل، وعلى كل حساب يرغب بالحصول على علامة التوثيق الاشتراك بخدمة تويتر بلو مقابل مبلغ مالي شهري، حيث صرح الملياردير المثير للجدل إن علامات التوثيق كانت تمنح بطريقة فاسدة وعبثية.

وعلى صعيد آخر، كشف ماسك إن قيمة تويتر حاليًا أصبحت تساوي 20 مليار دولار أمريكي، علمًا بأنه كان قد استحوذ على التطبيق مقابل مبلغ 44 مليار دولار أمريكي، أي أنه خسر ما يقارب نصف المبلغ.



