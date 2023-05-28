بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الامريكية.. إيلون ماسك يستعد لزرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر

حصلت شركة نيورالينك (Neuralink)، والتي تعمل في مجال زراعة الأجهزة والشرائح الالكترونية في الأدمغة ويمتلكها الملياردير إيلون ماسك، على الموافقة النهائية من إدارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) لبدء تجربتها السريرية الأولى على البشر.

شريحة في ادمغة البشر من إيلون ماسك

يأتي ذلك بعد فترة من التحديات التي واجهتها الشركة في سبيل الحصول على الموافقة اللازمة لإجراء اولى تجاربها السريرية. إذ سبق أن عبّر ماسك عن توقعاته للحصول على الموافقة منذ عام 2019، لكن تم رفض طلب الشركة في وقت سابق بسبب مخاوف إدارة الغذاء والدواء بشأن الامر.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

ومع ذلك، قدم فريق الشركة جهودًا كبيرة وشاملة بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء لتجاوز هذه التحديات وتقديم الأدلة اللازمة بشأن سلامة وفاعلية التكنولوجيا المبتكرة التي تستخدمها الشركة.

ويُعَدُ الحصول على الموافقة نقطة انطلاق حاسمة تمهّد الطريق لاستخدام تقنية الزراعة العصبية في معالجة العديد من الأمراض والاضطرابات العصبية المختلفة.

شريحة ماسك للأدمغة.. موافقة لبدء التجارب على البشرhttps://t.co/F4LK4AV7aM — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 26, 2023

تعمل شركة نيورالينك على تطوير زرعات دقيقة ومتقدمة تستهدف الدماغ البشري، وتهدف إلى توفير حلول ثورية لمجموعة متنوعة من التحديات الصحية العصبية.

تعتمد تلك التقنية على زراعة شريحة صغيرة الحجم ورفيعة جداً تُزرع في الدماغ، وتتيح تفاعلًا مباشرًا مع الأعصاب والدماغ، مما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة في علاج الأمراض المختلفة وتعزيز قدرات الجهاز العصبي.

في اعقاب هذه الخطوة، فانه من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تطورات أخرى مذهلة في هذا المجال، حيث يمكن لتقنية الزراعة العصبية أن تساهم في تحسين صحة البشر وتحقيق قفزات كبيرة في مجال الطب العصبي.