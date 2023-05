بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الامريكية.. إيلون ماسك يستعد لزرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر

حصلت شركة نيورالينك (Neuralink)، والتي تعمل في مجال زراعة الأجهزة والشرائح الالكترونية في الأدمغة ويمتلكها الملياردير إيلون ماسك، على الموافقة النهائية من إدارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) لبدء تجربتها السريرية الأولى على البشر.

يأتي ذلك بعد فترة من التحديات التي واجهتها الشركة في سبيل الحصول على الموافقة اللازمة لإجراء اولى تجاربها السريرية. إذ سبق أن عبّر ماسك عن توقعاته للحصول على الموافقة منذ عام 2019، لكن تم رفض طلب الشركة في وقت سابق بسبب مخاوف إدارة الغذاء والدواء بشأن الامر.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023