إيلون ماسك يخسر 15 مليار دولار في يوم واحد

لم يعد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بعد أن تراجعت أسهم الشركة بنسبة 8.6 في المائة أمس (الاثنين)، مما أدى إلى محو 15.2 مليار دولار من صافي ثروته.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذا الانخفاض هو الأكبر لتسلا منذ سبتمبر (أيلول)، وقد كان مدفوعًا جزئيًا بتصريحات ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن أسعار «بيتكوين» ومنافستها الأصغر إيثريوم «تبدو مرتفعة بالفعل».

وأدلى ماسك بهذه التصريحات عبر حسابه على موقع «تويتر» بعد أسبوعين من إعلان «تسلا» عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في «بيتكوين».

وتراجعت العملة المشفرة، التي قفزت بأكثر من 400 في المائة خلال العام الماضي، لليوم الثاني اليوم (الثلاثاء)، عند نقطة واحدة دون 50 ألف دولار.

وتراجع ماسك ليحتل المرتبة الثانية على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات لأغنى 500 شخص في العالم، بثروة صافية بلغت 183.4 مليار دولار، وذلك بانخفاض عن ذروة بلغت 210 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني).

ومن جهته، استعاد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس المركز الأول في مؤشر «بلومبرغ» حتى مع انخفاض ثروته بمقدار 3.7 مليار دولار إلى 186.3 مليار دولار يوم الاثنين.