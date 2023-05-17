إيلون ماسك يعلن استحواذه على شركة لاسكي Laski للتوظيف.. هل يضمها لـ تويتر؟

نقلت وكالة بلومبرغ أنباء عن قيام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالاستحواذ على شركة لاسكي Laskie، وهي شركة توظيف متخصصة في قطاع التكنولوجيا.

إيلون ماسك يستحوذ على شركة لاسكي Laskie



قالت وكالة بلومبرغ في خبرها إن هذه الصفقة هي الاولى من نوعها للملياردير الأمريكي في مجال التكنولوجي، وتاتي هذه الخطوة بعد استخواذ إيلون على تطبيق تويتر في شهر اكتوبر الماضي مقابل ما يقارب الـ 44 مليار دولار.

وكشفت عدد من التقارير إن إيلون ماسك يهدف إلى تعزيز منصة تويتر وتحويلها إلى منصة تقنية تمتلك قدرات الدفع والعديد من الميزات.

من جانبها حذفت شركة لاسكي Laskie جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بها على موقعها الرسمي وعبر حساباتها الخاصىة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل شركة التوظيف لاسكي Laskie على تزويد الشركات بالأشخاص الباحثين عن العمل والذين يتمتعون بمهارات تقنية، من خلال مطابقة مهارات الأشخاص وطلبات الشركات.

وكانت شركة لاسكي Laskie تصف نفسها عبر موقعها قبل حذف المعلومات إنها الأداء والوسيرة التي تجمع ما بين أصحاب الاهتمام المشترك، وتزيل حالات الغموض في عمليات التوظيف وتعمل على ضبط التوقعات.

ونشرت الشركة عبر موقعها الخاص بعد خبر الاستحواذ رسالة جاء فيها: "منصفةى لاسكي لم تعد متاحة".

ووصفت وكالة بلومبرغ صفقة الاستحواذ هذه بانها مبادرة كبيرة من جانب ماسك بعد توجهه في وقت سابق إلى تقليص عدد الموظفين من خلال تسريح قسم كبير في تويتر.

والجدير بالذكر إن ماسك كان قد أعلن إنه ينوي تحويل منصة تويتر إلى "تطبيق لكل شيء" على حد تعبيره، وذلك من خلال إضافة العديد من الميزات والخصائص من بينها خدمات مالية بهدف جذب مستخدمين جدد، مما أثار التساؤلات حول هل تصبح لاسكي جزءًا من تويتر.