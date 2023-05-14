من هي ليندا ياركارينو الرئيس التنفيذي الجديد لـ تويتر.. بديلة إيلون ماسك

أعلن الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن هوية الرئيس التنفيذي الجديد بعد إعلانه تنحيه قبل مدة.

إيلون ماسك يكشف عن هوية الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر

كشف الملياردير المثير للجدل عن تعيين ليندا ياركارينو في منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد اعلانه تخليه عن المنصب.

وجاء قرار تنحي ماسك عن المنصب بعد إجرائه تصويت في تويتر، جاءت الغالبية العظمى فيه مطالبة إياه بالتنحي عن هذا المنصب.

من هي ليندا ياكرينو الرئيس التنفيذي الجديد لـ تويتر؟

وولدت ليندا في مدينة نيويورك عام 1963، وتخرجت من جامعة بنسلفانيا الأمريكية تخصص الاقتصاد، بدأت مشوارها المهني عام 1986 بالعمل في CBS.

في عام 2019 تم اختيارها في قائمة النساء الأكثر تأثيرا في مجال الأعمال من قبل مجلة فورتشن، وتتواجد ليندا بشكل دائم في قائمة Power 100 الخاصة بمجلة هوليوود ريبورتر.



بدات ليندا العمل لصالح شركة ان بي سي يونيفرسال في عام 2011، وتولت خلال فترة عملها منصب مديرة الإعلانات والشراكات العالمية .

وحققت ليندا أفضل الطرق من أجل قياس فعالية الإعلانات، إلى جانب دورها المهم والفعال في زيادة أرباح الشركة.

وتمكنت ليندا من تحقيق إيرادات عالية وصلت إلى 100 مليار دولار أمريكي، لصالح الشركة ان بي سي يونيفرسال بحسب العديد من التقارير الإعلامية.

والجدير بالذكر ان ياكرينو تملك شبتكة اتصالات مميزة مع في عالم صناعة الإعلانات، ومن المتوقع ان تساعد في زيادة أرباح تويتر بعد الخسارة الكبيرة التي تسبب بها ماسك.

وكان إيلون ماسك قد التقى بـ ليندا ياكرينو خلال مؤتمر تسويق في فلوريدا في منتصف شهر إبريل الماضي، وناقشا سويًا دور المسوقين في مستقبل تويتر.