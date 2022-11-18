إيلون ماسك يغلق جميع مكاتب «تويتر» حتى الاثنين.. ممنوع دخول الموظفين

قال موقع "بيزنيس إنسايدر" Business Insider، اليوم الجمعة، بأنّ شركة تويتر أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المُقبل إيعازاً من المالك إيلون ماسك.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن كافة المباني مغلقة مؤقتاً في الفترة الحالة، على أن يتم إعادة فتحها مرة أخرى يوم الاثنين.

وأرجع الموقع السبب وراء إغلاق مكاتب تويتر، إلى مخاوف المالك الجديد للشركة "إيلون ماسك"، مع إمكانية حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وكان ماسك قد خيّر موظفي تويتر بين الالتزام بالعمل لساعات طويلة أو خسارة وظائفهم، بحسب مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، تعرّض ماسك لانتقادات واسعة بسبب التغيرات الجذرية التي يقوم بها في الشركة منذ شرائها في صفقة قُدرت بـ 44 مليار دولار.

كما طرد ماسك نصف عدد الموظفين الذي كان يبلغ عددهم 7500 موظف، وقام بإلغاء سياسية داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل بجانب فرض ساعات عمل طويلة.

وطلب ماسك من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بسياسة تويتر الجديد، وذلك بحلول الساعة الخامسة عصراً الخميس بتوقيت نيويورك، حيث جاء في المذكرة، أنه في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم على الفور، ويحصلون على راتب 3 أشهر تعويضاً عن نهاية الخدمة.