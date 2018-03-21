شاهد: ابتكارات فريدة في معرض Amaze Expo بدبي

ابتكارات فريدة في معرض Amaze Expo بدبي

أعيد تسميتها معرض Big Boys Toys هذا العام باسم معرض Amaze Expo، وسيقام في مركز دبي المالي العالمي يومي 22 و 23 مارس. وسيضم الحدث أحدث مجموعات وابتكارات من شركات تشمل فئات مثل الطيران والشحن والمركبات والعافية والتكنولوجيا. بالإضافة إلى الدراجات والقوارب.

وفيما يلي، مجموعة من أغرب ما يمكن أن تشاهده في المعرض هذا العام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال:

دراجة نارية من تصميم شركة TT Custom Choppers التركية التي افتتحت فرعاً لها في الإمارات منذ عام.

حقيبة ذكية من تصميم شركة Travelmate Robotics تقوم بملاحقة صاحبها.

قارب برمائي من تصميم شركة Asis Amphibious Boats يمكن قيادته على الشارع قبل الوصول إلى البحر.

في محاولة للتغلب على مشكلة الحرمان من النوم، يقدم نظام الستيريو من Somnuva مجموعة من النغمات لتتناسب مع الترددات التي يتبعها عقلك لتعزيز تجربة نوم مريحة طوال الليل.

تشتهر الشركة الإيطالية MV Agusta بدراجاتها ذات النسخ المحدودة من الدراجات.

اكتسبت دراجات MV Agusta شهرتها لأول مرة في عام 1948 عندما فاز فرانكو بيرتوني في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي على دراجة من تصميم الشركة.

وسيحتوي الحدث أيضًا على مجموعة من منتجات الديكور المنزلي وأنماط الحياة، مثل آلة صنع القهوة المزخرفة هذه.

المصدر: سنيار

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