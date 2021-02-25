اتحاد النقل الجوي الدولي يتوقع استمرار نزيف السيولة بالقطاع الطيران حتى الربع الرابع من هذا العام

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من تدهور في توقعات شركات الطيران عن تقديراته التي أصدرها في ديسمبر كانون الأول، وقال إنه بات يتوقع استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام في ظل تشديد القيود على السفر.

ورفع الاتحاد توقعه لإجمالي استهلاك السيولة بشركات الطيران للعام 2021 إلى ما بين 75 و95 مليار دولار، ارتفاعا من 48 مليارا في توقعات ديسمبر كانون الأول.

وفي حين شرعت دول عديدة في توزيع اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، أجبر ظهور سلالات أسرع انتشارا من الفيروس في دول مثل بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا حكومات عديدة على حظر السفر غير الضروري.

وسيكون الصيف المقبل حاسما للكثير من شركات الطيران وشركات تنظيم العطلات التي تكافح للنجاة بعد مرور نحو عام دون أي إيرادات تذكر بسبب قيود الجائحة. وسيحتاج الكثير منها أموالا إضافية بعد استنزاف احتياطياتها النقدية.

وقال مطار هيثرو البريطاني اليوم الأربعاء إنه خسر ملياري جنيه إسترليني في 2020 وإن الفحوص الطبية الرقمية باتت ضرورية لتعافي السفر الدولي.

وقال إياتا إنه يعتزم إطلاق تصريح سفر خاص بكوفيد-19 بنهاية مارس آذار، ليفعّل بذلك نظاما رقميا لنتائج الفحوص وشهادات التطعيم مما سيساعد في تسهيل السفر.