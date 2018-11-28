مستشار ترامب: اتفاقية التجارة الحرة الجديدة ستوقع في الأرجنتين

اتفاقية التجارة الحرة الجديدة ستوقع في الأرجنتين

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة في أميركا الشمالية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيتم توقيعها على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بوينس ايرس نهاية الأسبوع.



وقال لاري كودلو "سيتم توقيع هذه الاتفاقية في الأرجنتين"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعتقدان أن هذه الاتفاقية ستدعم صناعة السيارات والعاملين فيها.



من جهته، قال مسؤول حكومي كندي إن دول أميركا الشمالية الثلاث "تعتزم التوقيع في 30 نوفمبر"، لكنه أوضح أن "عملية صياغة النص النهائي مستمرة".



وأشار المصدر الكندي إلى أن مكسيكو وأوتاوا وواشنطن "تواصل مناقشة تنظيم حفل التوقيع".

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