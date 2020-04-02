اتفاقية بيع غاز تندرارة بشرق المغرب تؤجل بسبب فيروس كورونا

أعلنت الشركة البريطانية «ساوند إنيرجي» التي تستغل ترخيص حقل غاز تندرارة (شرق المغرب)، أنها طلبت من «المكتب المغربي للماء والكهرباء» تأجيل موعد توقيع اتفاقية التزويد بالغاز المستخرج من حقل تندرارة؛ حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح بيان للشركة أن التوقيع على عقد بيع الغاز كان متوقعاً يوم 31 مارس (آذار) الماضي. غير أن الظروف التي فرضتها إجراءات مكافحة الوباء والحد من تنقلات الأشخاص وإغلاق الحدود أمام رحلات المسافرين، حالت دون إتمام الصفقة. وأضافت الشركة أنها طلبت من «المكتب المغربي للماء والكهرباء» تعديل مذكرة التفاهم التي سبق أن وقّعتها معه في يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك بتمديد الفترة المخصصة للتفاوض بشأن العقد النهائي للتزويد بالغاز الطبيعي، إلى نهاية يونيو المقبل.

وتتوفر الشركة على تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل تندرارة، على مساحة 14.6 ألف كيلومتر مربع، التي حفرت فيها إلى الآن 10 آبار تنقيب. وأبرمت الشركة العام الماضي اتفاقية استغلال على مساحة 133.5 كيلومتر لمدة 25 سنة.

ويهدف الاتفاق المرتقب مع «المكتب الوطني للكهرباء» إلى تزويد محطتي إنتاج الكهرباء «تهضارت» و«ظهر الدوم والوحدة» في شمال المغرب، بالغاز الطبيعي. وتقدر القدرة الإنتاجية لهذه المحطات بنحو 4 آلاف ميغاوات.

وفي نهاية السنة الماضية أطلقت الشركة الدراسات الهندية لإنشاء مصنع ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي، وأنبوب نقل الغاز على مسافة 120 كيلومتراً بهدف ربط الحقول بأنبوب الغاز الأوروبي - المغاربي، الرابط بين حقول حاسي الرمل بالجزائر والشبكة الأوروبية في إسبانيا عبر التراب المغربي ومضيق جبل طارق.

وتواصل الشركة التفاوض مع وزارة الداخلية المغربية حول مسار أنبوب نقل الغاز وتصفيته العقارية.