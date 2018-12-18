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اتفاقية لجدولة عدد من القروض المستحقة على الأردن لدى الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 114 مليون دولار

اتفاقية لجدولة عدد من القروض المستحقة على الأردن لدى الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 114 مليون دولار
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