احتياطي السعودية من النقد الأجنبي في الخارج يرتفع إلى 1.89 تريليون ريال نهاية أبريل

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال نيسان (أبريل) الماضي بنحو 20.79 مليار ريال بنسبة 1.1 في المائة لتصل قيمتها بنهاية الشهر إلى نحو 1.894 تريليون ريال، مقابل 1.873 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) 2019، مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أشهر وتحديدا منذ أيلول (سبتمبر) 2018.

وبحسب رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في شهر نيسان (أبريل) الماضي، بدعم من نمو "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، و"حقوق السحب الخاصة"، و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي".

وارتفعت قيمة "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنحو 29.73 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2019 بنسبة 4.9 في المائة لتصل قيمتها بنهاية الشهر إلى نحو 636.98 مليار ريال – كأعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 –، مقارنة بـ 607.25 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2019.

ويشكل النقد الأجنبي وودائع في الخارج نحو 33.6 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية نيسان (أبريل) 2019 مقارنة 32.4 في المائة بنهاية آذار (مارس) 2019.

البند الثاني الذي سجل نموا "حقوق السحب الخاصة" التي ارتفعت بنحو 2.53 مليار ريال بنسبة 8.4 في المائة في شهر نيسان (أبريل) الماضي لتصل قيمتها بنهاية الشهر إلى نحو 32.82 مليار ريال – كأعلى مستوى في 39 شهرا منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2016 – مقارنة بـ 30.28 مليار ريال بنهاية شهر آذار ( مارس) 2019.

وشكلت حقوق السحب الخاصة نحو 1.7 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية مقارنة بـ 1.6 في المائة بنهاية الشهر السابق آذار (مارس) 2019.

البند الثالث فكان "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" الذي ارتفعت قيمته بنحو 757.4 مليون ريال بنسبة 10 في المائة لتبلغ قيمته بنهاية نيسان (أبريل) 2019 نحو 8.34 مليار ريال – كأعلى مستوى في 39 شهرا منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2016 – مقارنة بـ 7.58 مليار ريال، بنهاية آذار (مارس) الماضي.

وشكل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي نحو 0.44 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية نيسان (أبريل) 2019 مقارنة بـ 0.4 في المائة بنهاية شهر آذار (مارس) 2019.

في المقابل، سجل بند واحد من أصل خمسة بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية تراجعا في قيمته وهو "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج"، حيث تراجعت بقيمة 12.23 مليار ريال بنسبة 1 في المائة لتصل قيمتها إلى نحو 1.214 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2019 مقارنة بـ 1.226 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) 2019.

وشكلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 64.1 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية نيسان (أبريل) 2019 مقارنة بـ 65.5 في المائة بنهاية آذار (مارس) 2019.

في حين سجل آخر بنود الأصول الاحتياطية ثباتا في قيمته وهو "الذهب النقدي"، حيث بقي عند 1.624 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2019.

يشار إلى أن أصول مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت قيمتها إلى نحو 1.919 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2019– كأعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018- بارتفاع قدره 26.66 مليار ريال بنسبة 1.4 في المائة، حيث كانت قيمتها بنهاية آذار (مارس) نحو 1.893 تريليون ريال.