احتياطي الصين الأجنبي ترتفع إلى 3.115 تريليون دولار في يناير

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين على غير المتوقع في يناير مع صعود اليوان بعد أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أوليا لنزع فتيل نزاع دار لثمانية عشر شهرا ونال من النمو العالمي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة ارتفاع احتياطيات البلاد -- وهي الأضخم في العالم -- 7.57 مليار دولار في يناير كانون الثاني إلى 3.115 تريليون دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظرا لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي العالمية والسندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

كانت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت الصين في السيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير رغم حرب التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي. وأدت زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.

وارتفع اليوان 0.38 بالمئة مقابل الدولار في يناير ، لكنه هبط واحدا بالمئة بين 20 و23 منه وسط مخاوف متصاعدة من تأثير تفشي فيروس تاجي بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين.

وصعد الدولار نحو واحد بالمئة أمام سلة عملات رئيسية أخرى في يناير كانون الثاني.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية في نهاية يناير كانون الثاني، دون تغير عن نهاية 2019.

وزادت قيمة حيازات الصين من الذهب إلى 99.24 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 95.406 مليار نهاية العام الماضي.