احتياطي الصين من العملة الصعبة يصل إلى 21 مليار

الدولار الأمريكي يهبط 0.94٪ وحصته من تجارة الصين الخارجية تنخفض الى 46.7٪

البوابة – إرتفع احتياطي الصين من العملة الصعبة بنسبة 0.65 في المائة في أبريل، وفقما لما أظهرته بيانات رسمية صادرة يوم الأحد، 7 مايو، بينما أفادت وسائل الإعلام بتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وفقًا لرويترز، فقد نما أكبر احتياطي الصين من العملات الأجنبية، وهو الأضخم في العالم، بحلول نهاية شهر أبريل، من 3.192 تريليون دولار في فبراير إلى 3.205 تريليون دولار، بزيادة قدرها 21 مليار دولار؛ أو 0.65 بالمائة. علما أن احتياطيات الصين تنمو باستمرار منذ شهرين تقريبا، حيث أفادت رويترز أن احتياطيات الصين بلغت 3.184 تريليون دولار في مارس ها العام.

الدولار واليوان ينخفضان

في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.94 في المائة الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الدولية رويترز.

كما وانخفض اليوان الصيني بنسبة 0.63 في المائة مقابل الدولار في أبريل. ومع ذلك ، فقد صرحت المؤسسة الاعلامية الصينية " موجز طريق الحرير" (سيلك رود بريفينغ) أن اليوان تجاوز الدولار الأمريكي في المعاملات الخارجية الصينية خلال مارس/أبريل.

اليوان يستبدل الدولار ببطء

ارتفعت تسويات معاملات التجارة الخارجية الصينية بعملة اليوان من مستواها الإجمالي في فبراير عند ما يعادل 434.5 مليار دولار، إلى مستوى قياسي جديد بلغ قيمته 549.9 مليار دولار في مارس، حسبما أفاد تقرير طريق الحرير.

بشكل عام، فقد تم استخدام العملة الوطنية الصينية في 48.4 بالمائة من جميع تعاملات الصين الخارجية، وفقًا لمركز معلومات مبادرة الحزام والطريق الصينية.

كما وأظهرت البيانات التي أوردها موجز طريق الحريرفي تقريره الأخير، أن حصة الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية للصين انخفضت إلى 46.7 في المائة في مارس، من 48.6 في المائة في الشهر السابق.