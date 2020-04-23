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احتياطي العملات الأجنبية بالأردن يتراجع 3.5% في الربع الأول 2020

منشور 23 نيسان / أبريل 2020 - 11:18
بلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية مارس آذار نحو 11.74 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019
الدينار الأردني
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تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 3.5 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني الخميس تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 3.5 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية مارس آذار نحو 11.74 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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