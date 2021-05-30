احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية يتخطى مستوى الـ600 مليار دولار في مايو

بلغ احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في شهر مايو الجاري فوق مستوى 600.9 مليار دولار ليسجل مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

وذكر البنك المركزي الروسي في بيان له أن "احتياطي الذهب والنقد الأجنبي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال اسبوع للفترة من (14 مايو ولغاية 21 مايو ) 2021 بنسبة 1.2% ما يعادل 7 مليارات دولار وبلغت 600.9 مليار دولار، وتم بذلك تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل في 7 أغسطس 2020 " 600.7 مليار دولار".

وأضاف البيان" وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجاري 2021 مستوى 598.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من مخزون من الذهب وعملات أجنبية وحقوق سحب خاصة، حيث احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.