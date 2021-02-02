روسيا تسجل ارتفاع في إنتاج النفط ومكثفات الغاز خلال يناير

زاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 10.04 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته إنترفاكس استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 42.96 مليون طن في يناير كانون الثاني، بالمقارنة مع 42.46 مليون طن في ديسمبر كانون الأول.