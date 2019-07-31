احتياطي قطر الأجنبي يرتفع إلى 54.4 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، في يونيو/حزيران 2019، بنسبة 1.4 بالمائة على أساس شهري، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 194.6 مليار ريال (54.45 مليار دولار) في الشهر الماضي.

ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا على الدوحة، في 5 يونيو/حزيران 2017، إلا أن اقتصاد قطر أظهر صمودا أمام تداعيات الأزمة.

واتخذت الدوحة العديد من الإجراءات بهدف تحسين أدائها الاقتصادي ودفع القطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية رغم الحصار الرباعي الذي مر عليه أكثر من عامين.



وفي هذا الإطار، دعمت قطر المشاريع الصناعية والزراعية، كما أقرت قوانين لإنعاش الاستثمارات وتعزيز الانفتاح على الأسواق.

وكانت الاحتياطيات في البلاد سجلت 191.9 مليار ريال (53.7 مليار دولار) في شهر مايو/أيار السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 18.2 بالمائة، مقارنة بنحو 164.6 مليار ريال (46 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2018.

ووفق البيانات، نمت الاحتياطيات، للشهر السادس عشر على التوالي، منذ بدأت الارتفاع في شهر فبراير/شباط 2018.

وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 6.44 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 76.4 مليار ريال (21.4 مليار دولار).

وشهدت مؤشرات الاقتصاد القطري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ حقق الميزان التجاري السلعي، في شهر يونيو/حزيران الماضي، فائضاً مقداره 14 مليار ريال، (3.8 مليارات دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو/أيار الماضي، فيما سجل انخفاضاً قدره 4 مليارات ريال ونسبة 22.4%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018.

وجاء في تقرير جهاز التخطيط والإحصاء القطري حول التجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات القطرية (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، نحو 22 مليار ريال، (6 مليارات دولار).