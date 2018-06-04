احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44.139 مليار دولار نهاية مايو

المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.139 مليار دولار في نهاية مايو أيار، من 44.030 مليار في أبريل نيسان، حيث يعتبر أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 109 ملايين دولار في مايو أيار.

يذكر أن مصر قد طرحت في أبريل نيسان سندات دولية بـ 2 مليار يورو على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

اقرأ أيضًا:

في مصر... مؤتمر اقتصادي يطمئن مستثمرين تتجاوز استثماراتهم 10 تريليونات دولار

توقعات: 2018 الأصعب اقتصادياً على المصريين

الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2017-2018