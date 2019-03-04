احتياطي مصر يرتفع إلى 44 مليار دولار في فبراير الماضي
الجنيه المصري
قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير شباط، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.
كان الاحتياطي النقدي 42.616 مليار دولار في يناير كانون الثاني.
وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو حزيران.
اقرأ أيضًا:
احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44.5 مليار دولار في أكتوبر
اقتصاد مصر قد ينمو بـ5.4 % في النصف الأول من العام المالي الحالي
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
مواضيع مختارة
عناوين ذات صلة
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2011
- احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان يرتفع الى 38 مليارا و890 مليون دولار
- شركات طيران تخفض توقعاتها لأرباح الصناعة في عام 2011 إلى 4 مليارات دولار
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو
- تراجع احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان في مارس الماضي