احتياطي مصر يرتفع إلى 44 مليار دولار في فبراير الماضي

الجنيه المصري

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير شباط، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.



كان الاحتياطي النقدي 42.616 مليار دولار في يناير كانون الثاني.



وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى ‭‭‭93.131 ‬‬‬ مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو حزيران.



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